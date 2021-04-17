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İSLAM Akşam ezanı kaçta okunacak? İftar kaçta olacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar vakitleri 2021 Ramazan imsakiyesi
İSLAM

Akşam ezanı kaçta okunacak? İftar kaçta olacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar vakitleri 2021 Ramazan imsakiyesi

Akşam ezanı kaçta okunacağı mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlarca merak ediliyor. Rahmet ikliminin feyiz feyiz Müslümanların üzerine yağdığı onbir ayın sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulmakta, iftar ve sahurlar yapılmakta. Allah’ın rahmetinden istifade etmek isteyen şuurlu Müslümanlar, farz olan oruç ibadetini yerine getirmekte ve akşam ezanı okununca da iftar etmenin mutluluğunu yaşamakta. Oruç açacaklar internet üzerinden 2021 Ramazan imsakiyesi akşam ezan saatlerini araştırıyor. Peki akşam ezanı kaçta okunacak? İftar kaçta olacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte akşam ezanı vakti iftar vakitleri 2021 Ramazan imsakiyesi...

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:24:00 -
Akşam ezanı kaçta okunacak? İftar kaçta olacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar vakitleri 2021 Ramazan imsakiyesi

Diyanet 2021 Ramazan imsakiyesi bilgileri doğrultusunda sahura kalkanlar imsak vakiyle birlikte oruçlarını tutmaya başlamakta. İslam’ın beş şartından biri olan Ramazan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, gün içinde orucun sakatlanmaması için büyük gayret sarf etmekte. Saatlerce Allah’ın rızasını kazanmak için aç ve susuz kalan Müslüman’ın mükafatını Rabbimiz kat ve kat fazla vereceğini müjdelemekte. Ramazan ayında oruç tutanlar, cennetin 8 kapısından birinden özel olarak girecekler. Bu kapıdan oruç tutanlar girebilecektir. 

Ramazan ayın başı rahmet , ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluştur. Bu kutlu ayı gaflet ve dalelet bir şekilde geçirmek istemeyen akıllı ve basiretli Müslümanlar, oruç ibadetine sıkı sıkıya sarılarak Ramazan ayını kazançlı olarak geçirirler. 

Oruç tutan kutlu Müslümanlar, iftar saatlerini de internet üzerinden erişmek istemekte. Diyanet 2021 imsakiyesi ile de tüm illerin akşam ezan saatleri öğrenilmekte.

İstanbul’da akşam ezan saat kaçta okunacak?

İstanubul’da akşam ezan saati 19:52

Adana akşam ezan saati

Adana akşam ezan saat kaçta okunacak? Adana’da akşam ezan saati 19:22

Ankara’da akşam ezan saat kaçta okunacak?

Ankara akşam ezan saati 19:35

Bolu akşam ezan saati

Bolu akşam ezan saat kaçta okunacak? Bolu’da akşam ezan saati 19:42

Bursa’da akşam ezan saat kaçta okunacak?

Bursa akşam ezan saati 19:51

Denizli akşam ezan saati

Denizli akşam ezan saat kaçta okunacak? Denizli’de akşam ezan saati 19:48

İzmir’de akşam ezan saat kaçta okunacak?

İzmir akşam ezan saati 19:56

İşte il il diyanet namaz vakitleri

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