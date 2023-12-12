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Ekonomi Akkuyu NGS’de Modern Kı̇mya Analı̇z Laboratuvarı Faalı̇yete Geçti
Ekonomi

Akkuyu NGS’de Modern Kı̇mya Analı̇z Laboratuvarı Faalı̇yete Geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:08:00 -
Akkuyu NGS’de Modern Kı̇mya Analı̇z Laboratuvarı Faalı̇yete Geçti

Laboratuvar, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin teknolojik süreçlerini desteklemek için yüksek hassasiyetli su analizlerinin yapılmasını sağlıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, nükleer santralin işletilmesinde kullanılacak yüksek hassasiyetli su kontrolünü sağlamak ve güç ünitelerinin devreye alınmasına hazırlık aşamasında ekipman yıkama işlemlerini yapmak üzere bir kimya laboratuvarı devreye alındı.

Laboratuvar, ultra saf suyun göstergelerini modern uluslararası gerekliliklere uygunluk açısından analiz edecek

Akkuyu NGS’de yer alan 3+ Nesil VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılan güç üniteleri, yüksek öneme sahip bir dizi güvenlik unsuru barındırıyor. Bu unsurlardan birini, devrelerdeki suyun birbirine karışmamasını sağlayan çift devreli buhar üretimi oluşturuyor. Kimya laboratuvarı uzmanları, ultra saf, tuzdan arındırılmış suyun göstergelerini modern uluslararası gerekliliklere uygunluk açısından analiz edecek. Laboratuvar, reaktörün ilk kapalı devresinde, yani reaktör ünitesi ile buhar jeneratörü arasında sirkülasyonu sağlamak için tasarlandı.

“Bu laboratuvar, Türkiye Cumhuriyeti’nde bu işleve sahip ilk laboratuardır”

Akkuyu NGS’nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kimya laboratuvarının devreye alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu laboratuvar, Türkiye Cumhuriyeti’nde bu işleve sahip ilk laboratuvardır. Laboratuvarda, NGS kaynak ve yıkama suyunun kalite göstergelerinin doğrudan inşaat sahasında günde 24 saat izlenmesini sağlayacak gelişmiş ekipmanlar kullanılmaktadır. Laboratuvar uzmanları şimdiden, ilk güç ünitesinin devreye alınmasına hazırlık olarak Akkuyu NGS’nin teknolojik sistemlerinin ekipman ve boru hatlarının yıkanması için gerekli olacak tuzdan arındırılmış suyun kimyasal analizini yapıyorlar. Laboratuvarda hem deneyimli Rus mühendislerin hem de bilgi, deneyim ve modern kimyasal izleme teknolojilerini benimseyen genç Türk uzmanların çalıştığını da belirtmeliyim.”

Laboratuvar uzmanları, Akkuyu NGS’nin su ortamındaki kimyasal parametrelerin ultra düşük konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için iyon kromatografi cihazı kullanıyor. Bu cihazın alt ölçüm limiti bakımından Türkiye’de bir benzeri daha bulunmuyor.
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