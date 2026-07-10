MHP'de kongre takvimi netleşti: Sefer bizden zafer Allah’tan…

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklanan kongre takvimine göre Melikgazi, Hacılar, Develi ve Yahyalı ilçe kongreleri 1 Ağustos 2026, Kocasinan, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçe kongreleri 2 Ağustos 2026, İncesu ve Yeşilhisar ilçe kongreleri 3 Ağustos 2026, Bünyan, Tomarza, Sarız ve Pınarbaşı ilçe kongreleri 8 Ağustos 2026, Talas ve Felahiye ilçe kongreleri ise 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ANT İÇTİK

İlçe kongrelerinin MHP'nin güçlü teşkilat yapısını ve sarsılmaz birlik ruhunu bir kez daha göstereceğini ifade eden MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu istikamette çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "İlk günkü aşkla, vazgeçilmez yeminimizle; sevdamız Kayseri'mize hizmet etmeye, Üç Hilalli kutlu sancağımızı Erciyes'in zirvesinde gururla dalgalandırmaya ant içtik. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ne sadakatle, teşkilatımıza güvenle, davamıza sonsuz inançla yolumuza devam ediyoruz. İlçe kongrelerimiz Milliyetçi Hareket Partisi camiasına ve Kayseri'ye hayırlı olsun. Sefer bizden, zafer Allah'tandır" dedi.

İlçe Kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresinin tarihinin de netleşeceği öğrenildi.