Bağlı olduğu cihazı tamir edebilen çıkmadı! Demir akciğere bağlı son hasta hayata veda etti

Martha Ann Lillard, 1953 yılında, çocuk felci aşısının yaygınlaşmasından kısa süre önce hastalığa yakalandı.

Virüs nedeniyle bilincini kaybeden, kolları ve bacakları felç olan Lillard, dönemin en önemli tedavi yöntemlerinden biri olan demir akciğer cihazına yerleştirildi.

73 YIL DEMİR AKCİĞERLE YAŞADI

Demir akciğer, hastanın gövdesini metal bir silindirin içine alarak basınç değişimiyle akciğerlerin çalışmasına yardımcı olan mekanik bir solunum cihazı olarak biliniyor.

Lillard, zamanla yeniden yürümeyi başarsa da sağ kolundaki felç kalıcı oldu. Akciğer kapasitesinin büyük ölçüde azalması nedeniyle hayatı boyunca solunum desteğine ihtiyaç duydu.

MODERN CİHAZLAR YETERLİ OLMADI

Çocuk felci geçiren birçok hasta yıllar içinde modern solunum cihazlarına geçerken, Lillard bu cihazlardan beklediği faydayı göremedi.

Modern sistemlerin kendisine demir akciğer kadar etkili solunum desteği sağlamadığını belirten Lillard, 1940’lardan kalma mekanik cihazı kullanmayı sürdürdü.

UZUN COVID SÜRECİ SAĞLIĞINI AĞIRLAŞTIRDI

Yaşamının son dönemlerinde çocuk felci sonrası sendromuyla mücadele eden Lillard, iki kez COVID-19’a yakalandı.

Uzun COVID nedeniyle sağlık durumu daha da kötüleşen Lillard, günün tamamını demir akciğer cihazının içinde geçirmek zorunda kaldı.

TARİHİ CİHAZIN ARIZALANMASI SONU OLDU

Lillard’ın uzun yıllardır kullandığı demir akciğer cihazı son dönemde arızalandı. Cihazın parçalarının artık bulunamaması ve tamir edebilecek uzman kalmaması, tedavi sürecini imkansız hale getirdi.

Tarihi solunum cihazının işlevini yitirmesinin ardından Martha Ann Lillard, 26 Haziran’da hayatını kaybetti.

TIP TARİHİNDE BİR DÖNEM KAPANDI

Martha Ann Lillard, çocuk felci salgınlarının izlerini taşıyan ve demir akciğer teknolojisiyle yaşamını sürdüren son hastalardan biri olarak biliniyordu.

Lillard’ın vefatı, hem çocuk felci döneminin acı mirasını hem de tıp teknolojisinin geride bıraktığı tarihi bir sayfayı yeniden gündeme taşıdı.