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Akıl almaz olay… Turist 40 bin dolarlık yüzüğü yutunca…

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 54 yaşındaki İrlanda uyruklu İan Camppel, kuyumcudan çalarak yuttuğu 40 bin dolar değerindeki pırlantanın çıkartılması için hastaneye kaldırıldı. 

04 Ekim 2018 Perşembe 06:23
Akıl almaz olay… Turist 40 bin dolarlık yüzüğü yutunca…

Olay, dün öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Tatil için bir gün önce Marmaris'e gelen İrlanda uyruklu İan Camppel alışveriş yapma bahanesiyle bir kuyumcuya girdi. Pırlantaları görmek istediğini söyleyen Camppel iddiaya göre tezgahtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 40 bin dolar değerindeki tektaş pırlanta yüzüğü avucunun içine sıkıştırarak dükkandan çıkmak istedi. Durumu fark eden tezgahtar şüpheliyi kapıda durdurunca Camppel avucundaki yüzüğü yuttu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri İan Camppel'ı ifadesinin almak üzere emniyete götürdü. Camppel'ın buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine kuyumcudaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis Camppel'ın yüzüğü çaldığını belirledi.

İan Camppel savcının talimatıyla yuttuğu yüzüğün midesinden çıkarılması için Marmaris Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Burada gerekli işlemlerin yapılmasının ardından yüzüğün dışkı yoluyla çıkarılamaması durumunda cerrahi yöntemlerin kullanılacağı öğrenildi. 

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Ultrasonda tespit edildi

İsminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu ise, "Pırlanta 2.5 kırat ağırlığında ve piyasaya satış değeri 40 bin dolardır. Şu anda çalan turistin bağırsağında olduğu ultrasonda tespit edildi. Bir an önce pırlantanın çıkarılmasını bekliyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 06:23
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