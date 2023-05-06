AK Partili Turan'dan çağrı: ABD'de 8 saat kiminle görüştüğünü açıkla

Çanakkale'de partisinin İsmetpaşa ve Cevatpaşa mahallelerindeki seçim ofisinin açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin iki gün önce Van mitinginin gerçekleştiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'den, şehitler diyarından üzülerek söylüyorum ki bir Türk genci olarak, bu ülkenin bir evladı olarak üzüldüm, mahcup oldum. Birçok insan ‘Selo’ya özgürlük’ diye bağırdı. Birçok insan ‘Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan’ dedi. Bu ülkenin birliğini beraberliğini temsil edecek olan, cumhurbaşkanı adayı olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açıp ‘Haddinizi bilin’ diyemedi, 'durun' diyemedi. ‘Siz mahkeme misiniz, terörist misiniz, neyin karşılığı olarak ona özgürlük, buna ifade özgürlüğü değil de mahkemeden çıkmak diyorsunuz?’ diyemedi. Van mitingi tam da bizim Cumhur İttifakı’mıza niçin ‘evet’ diyeceğimizin fotoğrafıdır. Van mitingi tam da Çanakkale'nin niçin Tayyip Erdoğan'a ‘evet’ diyeceğinin fotoğrafıdır. Üzülerek gördük, takip ettik. Van'da zafer işareti yapanlar Yozgat'ta, Kayseri'de bozkurt işareti yaptı ama bunların bu samimiyetine inanmadık, inanmayacağız. Millet bunların bu samimiyetsizliğini görüyor ama bu meydandan söylemek istiyorum İYİ Partili kardeşlerimize, İslamcı ülkücüyüm diyen ‘altılı masa’nın küçük ortaklarına; yapmayın bu yanlışı. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Kartallar kartalla, kargalar kargayla. Yerinizi iyi belirleyin, safınızı iyi belirleyin. Sizin yeriniz Cumhur İttifakı'nın olduğu ülkeyi yönetecek olan bu adrestir, burasıdır."

"Amerika'da 8 saat kiminle görüştüğünü bilme hakkımız var"

Turan, yeni gündemin kaset dedikoduları olduğunu dile getirdi.

Hiç kimsenin özel hayatıyla işlerinin olmadığını vurgulayan Turan, "Ben bir hukukçu olarak diyorum ki yasal olmayan hiçbir delil bizim için muteber değildir. Gizli olan, aleni olmayan hiçbir konu bizim için kıymetli değildir. Kaseti var mı yok mu, bizim işimiz değil. Onlar kasetle geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil. Ancak bir hakikat var ki Kılıçdaroğlu, ‘17 Aralık'ta Erdoğan'a da sahte kasetlerle iş yaptılar’ dedi. Utandım dinlerken. Be utanmaz adam 17 Aralık'ta kurum toplantısında her gün saatlerce Erdoğan'ın FETÖ kaynaklı uydurma kasetlerini izletmedin mi? Etme bulma dünyası. Bugün başına geleceklerden korkuyorsun. Yine biz sahip çıkarız sana, biz yanlışa izin vermeyiz, biz yasal olmayana imkan vermeyiz." diye konuştu.

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Turan, şunları kaydetti:

"Sen FETÖ'ye çalışan bir adamsın. Sen PKK'ya çalışan bir adamsın. Van'da ‘hayır’ diyebildin mi? FETÖ'nün iddialarına ‘hayır’ diyebildin mi? O yüzden bizim buna ihtiyacımız yok ama CHP'nin milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü seçmenlerinin bu arınmaya ihtiyacı var. FETÖ'ye göz kırpan, PKK'ya göz kırpan, SİHA'dan, İHA'dan rahatsız olan, her türlü söylemimizi Avrupa'ya şikayet eden anlayışa ‘dur’ demesi lazım. Bizim kaset merakımız yok ama bizim şu merakımız var. Amerika'da koca bir partinin genel başkanı 8 saat nereye gitti, bilme hakkımız var? Bizim kaset merakımız yok ama bizim Amerika'da 8 saat kiminle görüştüğünü bilme hakkımız var. O yüzden derdimiz, ahlaki olmayan yollarla elde edilen, derdimiz siyasi, hukuki olmayan yollarla elde edilen bir kaset falan değil ama bu milletin soruları var. Neden FETÖ'ye 'hayır' diyemiyorsun? Neden HDP'nin her yanlışına ‘evet’ diyorsun? Neden HDP, ‘Apo'nun heykeli' diyor, 'Öcalan'a özgürlük' diyor? Ağzını açıp ‘Sen nasıl partisin’ diyemiyorsun. Kaset olsa ne olur olmasa ne olur? Zaten batmışız batacağımız kadar."

"Türkiye kararını verdi"

Bülent Turan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde seçmenin çok önemli bir karara imza atacağını belirtti.

Seçmenin ya istikrara ya koalisyon krizlerine "evet" diyeceğini kaydeden Turan, "Ya liderliğin güçlü olmasına ya kavgalı masalara ‘evet’ diyeceğiz. Ya 'yatırıma devam' ya da 'HDP gölgesiyle yeni bir Türkiye' diyeceğiz. CHP'nin miting ortamında gördüğüm, seçmenin kararını verdiğidir. Çanakkale'nin kararını verdiğini düşünüyorum. Türkiye kararını verdi. Edirne'ye gittim, Eskişehir'e gittim, Ankara'ya gittim. Her tarafta 'Seçim bitsin de yola devam edelim' diyorlar. 'Seçim bitsin de Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye’yi gezdiği gibi dünyayı gezmeye devam etsin' diyorlar. 'Seçim bitsin de bu istikrar, bu yürüyüş büyüyerek devam etisin' diyorlar. 'Seçim bitsin de İHA’sı, SİHA’sı, Altay tankı, İMECE'si görevine gururla devam etsin' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Seçim bürosunun açılışının yapılmasıyla sona eren programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile partililer katıldı.

Turan daha sonra Kordon Boyu'nda seçim çalışmalarını sürdüren partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Gençlerle görüşen Turan, ardından yan bölümdeki CHP'nin seçim standında görev yapan partilileri de ziyaret ederek seçim sürecinde başarılar diledi.