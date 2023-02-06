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Aktüel AK Parti'den deprem açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi
Aktüel

AK Parti'den deprem açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

7.7 şiddetindeki depreme ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 13:38:00 -
AK Parti'den deprem açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize geçmiş olsun. Çok geniş bir alanı etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Vefat edenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Devletimiz, bakanlarımızın koordinasyonu ile tüm imkanları seferber ediyor.

Partimiz de Genel Başkan Yardımcılarımızın koordinasyonunda tüm MKYK üyeleri, milletvekillerimiz ile depremin etkilendiği illerimizde vatandaşlarımızın yanındadır.

Tüm teşkilatlarımızla başta kan bağışı olmak üzere her türlü yardım ve destek için seferberlik halindeyiz. Yaralarımızı saracak, seferberlik ruhuyla hep birlikte üstesinden geleceğiz."

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