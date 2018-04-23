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AK Parti yarın olağanüstü toplanacak
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yarın 14:00'te olağanüstü toplanacak
23 Nisan 2018 Pazartesi 21:38
AK Parti MKYK yarın 14:00'te olağanüstü toplanacak
Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:38
AK PARTİ
mkyk
SİYASET Haberleri
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Millet
1 sa önce
28 şubat mağdurlarına KHK bekliyoruz. TSK dan o dönemde istifa ederek ayrılmak yada erken emekliye ayrılmak zorunda kalan subay ve astsubaylar için hakların iade kanunu bekliyoruz
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