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AK Parti kadın milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan, "Genel Kurulda Kılıçdaroğlu haddini aşarak bize, 'Sizin özel bir rahatsızlığınız mı var?' diye hitap etti. Kendisini kınıyorum." dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:18
AK Parti kadın milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin partisinden bazı kadın milletvekilleri ile basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüden egemenliğin başka bir güce ya da birisine devredilemeyeceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz de kendisine, 'Millet iradesini hiçe sayarak verdiğiniz emri ve direktifi görmezden gelerek 15 milletvekilinizi istifa ettirdiniz, başka bir partiye kiraya verdiniz.' dedik. Haddini aşarak, 'Sizin özel bir rahatsızlığınız mı var?' diye hitap etti. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız var, biz onun seviyesine düşmemek için orada cevap vermedik. Bizim özel bir rahatsızlığımız yok, belli ki onun özel bir rahatsızlığı var. Bu özel rahatsızlığı nedeniyle de Türkiye'yi gerçekten rahatsız ediyor. Kadınlara karşı yapılmış bu hakaretin kendisine yakışmadığını belirtiyor ve kendisini kınıyorum."

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da Kılıçdaroğlu'nun egemenlik konusu gündeme geldiği dakikadan itibaren millet tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini söyledi.

AK Parti milletvekilleri olarak "Madem bu kadar egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanıyorsun, neden dün millet tarafından seçilmiş, Meclise gönderilmiş 15 milletvekilinizi istifa ettirip, bir başka partiye, tıpkı 1990'lardaki Güneş Motel olayının bir benzerini yaşattınız?" diye soru yönelttiklerini anlatan Taşkesenlioğlu, Kılıçdaroğlu'nun da "Dedikodu yapacaksanız dışarıya çıkın." diye yanıt verdiğini kaydetti.

Bugüne kadar dedikoduyu Kılıçdaroğlu'nun yaptığını söyleyen Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyasi ilkesine ve millet egemenliğine vurulmuş bir darbenin örneğini hep beraber gördük. 15 vekil, kendilerine oy verenlere sormadan, sanki irade CHP Genel Başkanındaymış gibi davranıp, milletten aldıkları iradeyi, genel başkanlarına teslim edip, partilerini terk ettiler, başka bir partinin sıralarına geçtiler. İYİ Parti'nin sıralarına baktığımızda dün kendi iradeleri dışında transfer olan milletvekilleri, kendilerine yakışmayacağını düşündükleri için İYİ Parti sıralarında oturmaya tenezzül dahi etmemişlerdir."

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da dün millet iradesine büyük bir saygısızlık yapıldığını söyledi. Farklı kentlerden CHP çatısı altında oy almış bir milletvekilinin, kendisine oy veren milletin iradesini hiçe sayarak bir emirle istifa etmesini ve başka bir partiye geçmesini etik ve demokratik bulmadıklarını vurgulayan Köseoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendilerinin duruşu demokrasi kahramanlığı değil, bir matem ve iradeleri dışında gerçekleşmiş bir olayın olduğunu çok net bir şekilde ifade etmektedir. Söze gerek yok, görüntüler her şeyi izah ediyor. Bu utanç vakası olarak tarihe geçecektir. Bu durumu Cumhurbaşkanımızın durumuna benzetmek çok yakışıksız bir benzetmedir. Çünkü orada iktidar olmuş bir genel başkandan bahsediyoruz."

Kadını yok sayan, aşağılayan nefret söylemleri kullanan her türlü ifadenin karşısında olduklarını vurgulayan Köseoğlu, "AK Partili kadınlar olarak Kılıçdaroğlu'nu, Genel Kurulda sarf ettiği sözlerden dolayı kınıyoruz." dedi.

Basın toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da katıldı.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:18
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  3. Türkiye
  4. Mardin
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  13. Kılıçdaroğlu
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  15. Kemal Kılıçdaroğlu
  16. Türkiye Cumhuriyeti
  17. Kemal Kılıç
  18. Kavak
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  20. Recep Tayyip
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