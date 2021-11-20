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Spor Ajax biletleri satışta
Spor

Ajax biletleri satışta

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımıyla yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:43:00 - 2021-11-20 14:53:05
Ajax biletleri satışta

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımıyla yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak müsabakanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlere "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Her taraftar sadece 2 bilet satın alabilecek.

Deplasman takımı taraftarlarının alınmayacağı stada girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemler geçerli olacak.

Beşiktaş-Ajax maçı bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 395 lira

2. kategori 360 lira

3. kategori 315 lira

4. kategori 300 lira

5. kategori 260 lira

6. kategori 235 lira

7. kategori 170 lira

8. kategori 150 lira

VIP 100: 1.000 lira

VIP 101-126: 880 lira

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