Ahmet Nur Çebi çok ağır konuştu!

Basın toplantısında açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin tüm kurumlarına istifa çağrısı yaptı. Çebi, "TFF'deki tüm kurullara sesleniyorum. İstifa edin. Bu bir fırsattır. Tüm kurullar taraflıdır. Tahkim, PFDK tüm kurullar istifa etmelidir. Tüm hakemler de değişmelidir" dedi.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım. Geldiğimizde Beşiktaş'ın durumu ortada idi. 6 aydır maaşlar ödenmiyor, tüm gelirler temlik altındaydı. Biz kısa sürede gemiyi yüzdürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik.

Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor

Önümüzdeki günlerde mali - idari genel kurullar var. Bu kurullarda Beşiktaş'ın üyelerinin vereceği karar zaten başarılı olup olmadığımızı gösterecek. Gönül isterdi ki daha fazla adayın olduğu seçim olsaydı, bunu çok istedim. Çok önemsedim. Beşiktaş'ı yönetmeye talip olanlara saygı duymak ve onlara içtenlikle teşekkür etmek bize düşen görev. Bizimle beraber bir aday daha var. Bir başka aday daha vardı, o arkadaşa da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor. Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor.

Beşiktaş'ın güncel borcu 4.3 milyar TL'dir

Geldiğimizde borç 2.5 milyar, borç şimdi 3.3 milyar bu elbette tatsız bir durum ancak kur farkından ötürü gediğimizden beri de 1.2 milyar ödeme yapıldığını belirtmeliyiz. En azından borç artmamıştır. Sevindirici olan budur. Beşiktaş'ın güncel borcu 4.3 milyar TL'dir.