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Spor Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...
Spor

Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, “Galatasaray maçında Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 saat sonra Cenk elle kontrol Ghezzal'in gölü geçerli. İçine edeyim böylesi hakemliğin” diyerek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 22:13:00 -
Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 yendi. Siyah-beyazlıları öne geçiren Ghezzal'in attığı 3. gol ise büyük tartışma yarattı.

"24 saat arayla iş üzerinde yakalandılar"

Ghezzal'in golünden önce Cenk'in eliyle aldığı topta araya Erzurumsporlu futbolcular girdi. Aynı pozisyonun devamında Dorukhan Toköz, rakip takım futbolcularından topu kaparak Beşiktaş atağını yeniden başlattı ve gol geldi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ise bu pozisyondan sonra dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünü örnek göstererek, "Serdar Tatlı'nın hakemleri 24 saat arayla iş üzerinde yakalandılar . Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 saat sonra cenk elle kontrol Ghezza'in gölü geçerli. İçine edeyim böylesi hakemliğin" yorumunda bulundu.

 

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