Ahlaksız fıkrası hala hafızalarda! Küfürbaz Koç kadın doktorları ağırladı

İzmir Amerikan Hastanesi’nin 5 Haziran’daki açılışına katılan Rahmi Koç, haftalar sonra bir kez daha gündem oldu. Açılış sırasında anlattığı sözde fıkra ile Kürt kadınlarını hedef alan ve ahlaksızlık örneği sergileyen Koç, şimdi kadın doktorları kabul etti.

MİCHELİN YILDIZLI OD URLA'DA TOPLANDILAR

Hastane çalışanlarına yemek veren Rahmi Koç, Michelin yıldızlı Od Urla'da misafirlerini ağırladı. Davete ilişkin fotoğrafları doktorlar sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Elvan Seher Erdoğan paylaşımında "Amerikan Hastanesi ailesiyle çok özel bir akşam. Sayın Rahmi M. Koç’un nazik daveti ve değerli ev sahipliği için çok teşekkürler. Güzel sohbetler ve unutulmaz bir akşam" ifadelerini kullandı.

Uzman Dr. Tuğçe Karaca da paylaşımında "İzmir Amerikan hastanesi hekimleri olarak Rahmi M. Koç’un özel davetinde bir aradaydık" dedi.