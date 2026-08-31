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Gündem Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma
Gündem

Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma

Yeniakit Publisher
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Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma

Almanya’nın Hessisch Oldendorf kentinde pazar akşamı büyük bir çatışma yaşandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı, bazı kişilere araçlarla çarpıldığı olayda en az 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Almanya’nın Hannover kentinin güneybatısındaki Hessisch Oldendorf’ta pazar akşamı hareketli saatler yaşandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı, araçların da kişilere çarptığı çatışmada en az 7 kişi yaralandı.

Hameln polisinin verdiği bilgilere göre güvenlik güçlerine yerel saatle yaklaşık 17.30 sıralarında Rittergutstraße Caddesi’nde ciddi bir olay yaşandığı yönünde ihbar ulaştı.

SİLAH VE BIÇAK KULLANILDI, ARAÇLA ÇARPILDI

İhbarda, bölgede ateşli silah ve bıçakla yaralanmış kişilerin bulunduğu, bazı kişilere ise araçlarla çarpıldığı bilgisi verildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerine ulaştıklarında çok sayıda yaralıyla karşılaştı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

En az 7 kişinin yaralandığı olayda bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheliler polis ekipleri bölgeye ulaşmadan kaçtı. Güvenlik güçlerinin başlattığı çalışmalar sonucunda olay yeri yakınlarında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin ilk değerlendirmelerine göre olaya karışan tarafların birbirleriyle bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor. Bu nedenle halkın geneline yönelik bir tehlikenin bulunmadığı değerlendiriliyor.

HASTANE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın nasıl başladığı ve silah, bıçak ile araçların hangi aşamada kullanıldığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis, olayın yaşandığı bölgede ve yaralıların götürüldüğü Hameln kentindeki hastanelerden birinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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