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Gündem Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!
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Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!

Yeniakit Publisher
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Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakaretleri ülke gündemine oturdu. İzleyenleri şok eden görüntülerde Alman kadının, Türk kız kardeşlere “Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum” sözleri büyük tepki çekti.

Almanya’nın Bestwig beldesindeki tren istasyonunda 20 Ağustos'ta yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayılarak büyük tepki toplarken, Alman çift hakkında polis soruşturma başlattı.

Görüntülerde, Alman kadın ve erkeğin, başörtülü olan Türk kız kardeşlere "Sizi ilk uçakla evlerinize geri göndermeliyiz" şeklinde sözler sarf ettiği duyuluyor.

Alman kadının ayrıca kız kardeşlere yönelik, "Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum" ifadesini kullandığı görülüyor.

Hochsauerland bölgesi emniyeti, Alman çift hakkında ceza soruşturmasının başlatıldığını ve Dortmund Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Mağdur gençlerin akrabası olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Overath Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Osman Yusuf da bu ırkçı sözlerin sarfedilmesinin insanın aklının alabileceği bir durum olmadığını ve mazur görülemeyeceğini belirtti.

Yusuf, soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

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Yorumlar

Mehmet

Bu kâfirlerin medeniyet diye yutturdukları içlerindeki besledikleri pislik bu işte
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