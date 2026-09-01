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Ekonomi
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Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki ekip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında önemli ortaklığın haberi verildi.

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Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Birleşmiş Milletlerin iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonlarından biri olan COP31 Zirvesi için COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde farklı sektörlerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları hayata geçiriliyor.

#2
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) "COP31 iş dünyası elçisi", Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "COP31 stratejik ortağı", Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) COP31 Başkanlığının "finansal alandaki iş ortağı" ve Garanti BBVA ve BBVA'nın "COP31 küresel bankacılık partneri" olmasıyla devam eden süreçte yeni bir adım daha atıldı. Koç Holding, COP31'in "küresel iş ortağı" oldu.

#3
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

COP31 Başkanı Murat Kurum, bu kapsamda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

#4
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Görüşmede, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği vizyonu ve Koç Holding'in sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon ekseninde konferansa sunacağı katkılar ele alındı.

#5
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

#6
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

“Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'de kamudan özel sektöre, finans dünyasından sivil topluma kadar tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek Türkiye'nin iklim eylemindeki kararlılığını dünyaya göstereceğiz. Bu kapsamda ülkemizin köklü kuruluşlarından ve bu yıl 100. yaşını kutlayan Koç Topluluğu, Koç Holding şemsiyesi altında, COP31'in küresel iş ortağı oldu.

#7
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyetle görüşerek bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. COP31'de özel sektörün katkısını ve işbirliklerimizi önemsediğimizi, Koç Holding'in de bu sürece katkı sunacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de ortak akılla, güçlü işbirlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız. Hayırlı olsun.”

#8
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da Koç Topluluğu olarak 100 yıldır Türkiye'nin geleceğine duydukları güvenle yatırım yaptıklarını, ürettiklerini, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağladıklarını belirtti.

#9
Foto - Murat Kurum, Koç Holding'in ortaklığını duyurdu

Ali Koç, "İkinci yüzyılımıza adım attığımız bu anlamlı dönemde, dünyanın en önemli iklim platformlarından COP31'in küresel iş ortağı olarak ülkemizin temsiline güçlü şekilde katkı sunmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yapmasını, iklim hedeflerini hayata geçirme kararlılığını ve yeşil dönüşümdeki rekabet gücünü dünyaya göstermek açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

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