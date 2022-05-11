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Yerel Ahır duvarında şoke eden görüntü
Yerel

Ahır duvarında şoke eden görüntü

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ahır duvarındaki gizli bölmede bir uzun namlulu silah, 2 kuru sıkı tabanca ve bin 50 mermi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 10:18:00 -
Ahır duvarında şoke eden görüntü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ahır duvarındaki gizli bölmede bir uzun namlulu silah, 2 kuru sıkı tabanca ve bin 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ve Karaköprü ilçelerindeki bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit ederek çalışma başlattı. Ekipler, belirledikleri adreslerde arama yaptı. Bir adreste silah ve mermilerin ahır duvarının gizli bölmesinde olduğu belirlendi.

Duvar taşlarını kaldırınca fark ettiler

Duvar taşlarını kaldıran ekipler, bir uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 şarjör ve bin 50 mermi ele geçirdi, diğer adreste yapılan aramada ise iki kuru sıkı tabanca bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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