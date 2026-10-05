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Gündem Ağırel ile Gültekin arasında çirkin polemik! Y.vşaklar, geri zekalılar havada uçuşuyor!
Gündem

Ağırel ile Gültekin arasında çirkin polemik! Y.vşaklar, geri zekalılar havada uçuşuyor!

Yeniakit Publisher
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Gazeteciler Murat Ağırel ile Levent Gültekin arasında karşılıklı atışmalarla tırmanan gerilim küfürlerin hakaretlerin havada uçuştuğu çirkin bir polemiğe dönüştü.

Murat Ağırel, Onlar TV’de katıldığı yayında Gültekin’in kendisi hakkında kullandığı ifadeler ve yönelttiği suçlamalara tepki göstererek, "Takip ettiğim biri değil. Kendini muhalif gibi gösteriyor ama aslında eskilerine girerseniz görürsünüz... Ne olduğu belli olmayan, gücü arkasına alan, rüzgar nereye eserse oraya doğru yönelen bu beyefendi. Bir omurgan olsun ya, bir duruşun olsun! Bir dönem de ki: 'Kardeşim ben FETÖ'cüyüm, cemaatçiyim.' Bir gün de ki: 'Ben PKK'lıyım.' Bir gün de ki: 'Ben AKP'liyim.' Bir gün de ki: 'Ben CHP'liyim.' Ama bir şey de! Omurgasızsın, ben omurgalı olduğunu düşünmüyorum. Bu yaptığın senin y.vşaklıktır; yüzüne söylediğim için aynen söylüyorum. Bu yaptığın senin itibar suikastıdır. Senin bu yaptığın adamlık, delikanlılık falan değildir. Yüzüme konuşacak kadar mert olacaksan, orada söylediklerinin arkasında da mert olacaksın” sözlerini sarfetmişti.

 

GÜLTEKİN: ZEKA DÜZEYİ SIFIR!

Bu sözlere cevap vermekte gecikmeyen Levent Gültekin, “Bu insanların adlarını kendi programımda geçiriyor olmaktan yaptığım işten utanır hale geldim” dedi.

Video yayınında Ağırel’e cevap veren Levent Gültekin şu ifadeleri kullandı: “Şimdi izleyicilerimiz dönüp o videoya bakabilirler. Peki ben ne anlatıyorum? Dediğim şu arkadaşlar: Muhalif gazetecilere bilgi sızdırılıyor. Bu bilgiler ışığında birbirlerine operasyon çekiyorlar ve toplumun gazı alınıyor. Şimdi Murat Ağırel denen akıl yoksunu ergen yaptığı hakaretlerden dolayı söylüyorum, hakaret etmeyi delikanlılık zanneden, ergen takıntılarını muhaliflik zanneden bir kafa bir kere zeka düzeyi sıfır, anlamıyor. Anlatıyorum anlatıyorum... Bir kere konuşma, bir diyalog kurabilme becerisi yok. Küfür, hakaret, ondan sonra meydan okuma... "Benden korkuyor musun?" Ulan ben senden ne korkacağım, cürümün kadar yer yakarsın! İşte "Yedi kitap yazmışım" diyor ya... Yedi kitap yazmışsın, konuşmayı bilmiyorsun, diyalog kurmayı bilmiyorsun, düşünmeyi bilmiyorsun. Basit; ben diyorum ki telefonda habire: "Ya Murat" diyorum, "Bak ben sana çok arkadaşça konuşuyorum, bu çok ayıp" diyorum. "Ben senin nereden arkadaşın oluyorum lan?" diyor bir de. Üslup bu; kabadayı yani, bildiğin yazar. Ya yazar böyle mi olur? Yazar dediğin pişmiş olur, kelimelerle dans eder. Kabalığı delikanlılık zannetmez.”

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