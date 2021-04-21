Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
İnsanlar gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Liseden sonra önemli diğer aşama üniversitedir. Üniversite için YKS sınavına girmek ve hedeflenen üniversitenin taban puanını almak gerekiyor. Peki, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?
YKS sınavına iki aydan az bir süre kalması sebebiyle üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. 2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. İşte merak edilen haberin detayları…
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.