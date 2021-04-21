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Eğitim Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İnsanlar gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Liseden sonra önemli diğer aşama üniversitedir. Üniversite için YKS sınavına girmek ve hedeflenen üniversitenin taban puanını almak gerekiyor. Peki, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:51:00 -
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavına iki aydan az bir süre kalması sebebiyle üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. 2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. İşte merak edilen haberin detayları…

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ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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