0553 313 94 23

Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi

Burkina Faso'nun kuzey bölgesinde devam eden iç çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:20
Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi

Burkina Faso İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou'nun ifadesine göre ülkenin Kuzey bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

İletişim Bakanı tarafından yapılan açıklamada devlet başkanının belirli illerde olağanüstü hal ilan etme kararı aldığı ve ülke çapında özel güvenlik önlemleri için talimatlar verdiği ifade edildi.

Olağanüstü hal ilan edilen iller ülkenin Mali sınırında bulunuyor.

2015 yılından bu yana saldırılar düzenleniyor

Burkina Faso 2015 yılından bu yana cihat yanlısı grupların saldırılarına maruz kalıyor.

Mali merkezli faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı grupların Burkina Faso'da 2015 yılından bu yana güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılarda 255'ten fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:20
  1. Burkina Faso

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    1. Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    2. Bakan Albayrak açıkladı: İndirim 3 ay..
    3. Her yıl 10 milyon ishalden ölüyor!
    4. Bisküvinin nefes borusunu tıkadığı..
    5. Yunanistan o üç kahramana vatandaşlık..
    6. KİT'lerdeki istihdam rakamları
    7. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonuna 4..
    8. Adıyaman'da yem fabrikasında korkutan..
    9. İstanbul’u yakıp kül eden patlıcan..
    10. Dolar 2018'i nasıl kapattı? İşte son..
    11. 82 yaşındaki kadın evinde düşüp öldü
    12. Safranbolu'ya yılbaşı ilgisi
    13. İran'daki eylem rejim karşıtı..
    14. Minibüs kullanan 13 yaşında çocuk..
    15. Çorum'da DAEŞ operasyonu: 5 Iraklı..
    16. KİT ve özelleştirilecek kuruluşların..
    17. Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi
    18. Yalova'da sahte içki operasyonu: 4..
    19. BM'den Husilere "Yemen'e yardımların..
    20. Bursa'da 2 ayrı olayda çatıdan düşen 2..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!