Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi

Burkina Faso İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou'nun ifadesine göre ülkenin Kuzey bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

İletişim Bakanı tarafından yapılan açıklamada devlet başkanının belirli illerde olağanüstü hal ilan etme kararı aldığı ve ülke çapında özel güvenlik önlemleri için talimatlar verdiği ifade edildi.

Olağanüstü hal ilan edilen iller ülkenin Mali sınırında bulunuyor.

2015 yılından bu yana saldırılar düzenleniyor

Burkina Faso 2015 yılından bu yana cihat yanlısı grupların saldırılarına maruz kalıyor.

Mali merkezli faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı grupların Burkina Faso'da 2015 yılından bu yana güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılarda 255'ten fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News