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Dünya Afganistan'da sapkınlığa geçit yok! 4 eşcinsele ölüm cezası
Dünya

Afganistan'da sapkınlığa geçit yok! 4 eşcinsele ölüm cezası

Yeniakit Publisher
2023-05-05 18:53:00 -
Afganistan'da sapkınlığa geçit yok! 4 eşcinsele ölüm cezası

ABD işgali karşısında ülke yönetimini tekrar ele geçiren Taliban, yönetime geldiği günden beri uyguladığı şeriat kuralları ile eşcinsel ilişkide bulunduğu tespit edilen 4 sapkına idam cezası uyguladı.

ABD işgalinin sona ermesiyle birlikte Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, ülkede şeriat kurallarını uyguluyor.

Afganistan Yüksek Mahkemesi'nin, yeni yönetim döneminde bugüne kadar çeşitli suçları işleyen 175 kişiye kısas, 79 kişiye diyet ve 37 kişiye recm cezası verdiği öğrenildi.

Ülkede eşcinsel ilişkide bulunduğu tespit edilen 4 kişiye de üzerlerine duvar yıkmak suretiyle ölüm hükmü uygulandığını açıklandı.

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