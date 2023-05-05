Afganistan'da sapkınlığa geçit yok! 4 eşcinsele ölüm cezası
ABD işgali karşısında ülke yönetimini tekrar ele geçiren Taliban, yönetime geldiği günden beri uyguladığı şeriat kuralları ile eşcinsel ilişkide bulunduğu tespit edilen 4 sapkına idam cezası uyguladı.
ABD işgalinin sona ermesiyle birlikte Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, ülkede şeriat kurallarını uyguluyor.
Afganistan Yüksek Mahkemesi'nin, yeni yönetim döneminde bugüne kadar çeşitli suçları işleyen 175 kişiye kısas, 79 kişiye diyet ve 37 kişiye recm cezası verdiği öğrenildi.
Ülkede eşcinsel ilişkide bulunduğu tespit edilen 4 kişiye de üzerlerine duvar yıkmak suretiyle ölüm hükmü uygulandığını açıklandı.
Siyaset
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi! ' Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin...'