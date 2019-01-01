Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Sar-i Pul Sayyad ilçesinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.01 Ocak 2019 Salı 10:34
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.
Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi.
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