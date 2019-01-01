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Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Sar-i Pul Sayyad ilçesinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

01 Ocak 2019 Salı 10:34
Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü var

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:34
  1. saldırı
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