Afganistan'da çatışma: Taliban üyeleri öldürüldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh'te, güvenlik güçleri ve Taliban mensupları arasındaki çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 11 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.01 Ocak 2019 Salı 16:47
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 11 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Belh Emniyet Amiri Abdulrazık Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Belh'in Çemtal ilçesine saldırdığını, ardından çatışma çıktığını söyledi.
11 Taliban üyesi öldü, 10 tane yaralandı
Çatışmada 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten Kadiri, "11 Taliban üyesi öldürüldü, 10 militan da yaralandı." dedi.
Kadiri, bölgenin örgütten temizlenmesi için operasyon başlatıldığını kaydetti.
Taliban: 8 polis öldü
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 8 polisin öldüğü iddia edildi.
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