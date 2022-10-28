Afganistan'da Amerikancı Ahmed Mesud örgütüne ağır darbe!

Afganistan'da İslam Emirliği yönetimine karşı zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye çalışan Ahmed Mesud grubu güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Badahşan vilayetinde gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

ABD, Fransa ve Tacikistan tarafından desteklendiği belirtilen Mesud güçleri, Badahşan ilinin bazı dağlık bölgelerinde İslam Emirliği yönetimine bağlı güçlere saldırı girişiminde bulundu.

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Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, saldırı girişimi sonrası çıkan şiddetli çatışmalarda Ahmed Mesud grubundan 38 kişi ölürken onlarcası da yaralandı. Saldırı girişiminde bulunan gruba mensup en az 78 kişi de tutuklandı.

İslam Emirliği yönetimi güçlerinin de çatışmalarda 3 kayıp verdiği, 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.

"Tacikistan'a kaçtılar"

Öte yandan, çatışmalarda ağır darbe alan Ahmed Mesud grubu güçlerinin Badahşan'dan sınırı geçerek Tacikistan'a kaçtığı bildirildi.

Tacikistan'a kaçmaya çalışan grup mensuplarının büyük bir bölümü de İslam Emirliği yönetimi güçlerince yakalandı.

Yakalananlar arasında grubun Ahmedullah isimli üst düzey bir komutanının da olduğu belirtildi.

Ahmed Mesud grubunun Tacikistan'da organize olduğu ve Tacikistan'dan Afganistan'a geçiş yaparak saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.

Grubun Tacikistan'ı merkez edinerek Afganistan'ı hedef almasının iki ülke arasında gerilimi artıracağı düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News