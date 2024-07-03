Ayakkabı boyacısı “Dosyanı ben hallederim’ diyerek… Yıl olmuş 2024 bu numaraları halen yiyen var’

Bakırköy Adliyesinin içerisinde bulunan lostrada çalışan S.K. isimli şahıs hakkında, hakim ve savcıları tanıdığını ve dava dosyalarına etki edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir vatandaş tarafından şikayetçi olundu.

Ebubekir B., Mali Suçlarla Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, şoför olarak çalıştığını söyleyerek, “S.K. isimli şahsı yaklaşık 2 yıldır tanıyorum. 2024 yılının Ocak ayında S.K. isimli şahıs ile arkadaşımın işe başvurusunda okuryazarlık diploması olması gerektiği için görüştüm. ‘Abi böyle bir durum var halledilebilir misin?' dedim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Ardından beni aradı ve 50 bin TL'ye bu işi halledebileceğini söyledi. 8 Şubat 2024 günü arkadaşımın okuryazarlık belgesini çıkarttı. Arkadaşım 30 bin TL'yi bana verdi, ben de kendisine parayı elden teslim ettim. Kalan 20 bin TL'yi işi hallettiğinde arkadaşımdan alarak S.K.'ya götürüp teslim ettim. Arkadaşımın işini halletmiş olması bende S.K.'ya karşı güven duygusu oluşmasına sebep oldu” ifadelerini kullandı.

“Gerekirse dosyana bakacak olan hakimin atamasını bile ben yaptırırım”

Ebubekir B. ardından kendisi hakkındaki bir dava ile ilgili S.K.'yı aradığını söyleyerek “Bağcılar'da şoförlüğünü yapmış olduğum taksiyle aldım. Kendisine 2019 yılından bu yana devam eden Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyamla ilgili yardımcı olabilir misin diye sordum. Suçsuz olmama rağmen dosyamın sonuçlanmadığını anlattım. S.K. bana ‘ben senin dosyanı hallederim hakimi ve savcıyı tanıyorum sen o işi bana bırak. Gerekirse dosyana bakacak olan hakimin atamasını bile ben yaptırırım' dedi. Ben kendisine ‘abi nasıl halledeceksin' dedim. O da bana ‘sen benim bu şekilde giyim kuşamıma bakma' deyip cebinden bir sürü resmi kimlikler gösterdi. ‘Sen beni vasıfsız biri mi sandın' dedi. Ne şekil hallolur diye sorduğumda ‘para olduğu zaman her şey hallolur' dedi” şeklinde iddiada bulundu.

“Paramı geri istedim ‘çocuk oyuncağı mı bu işler' dedi”

S.K. isimli şahsa ‘ne gerekiyor' diye sorduğunu belirten Ebubekir B., “Bana ‘sen tanıdık olduğun için sana normal fiyattan yapmayacağım. Normalde 250 bin TL civarında ücreti vardır ancak sen yabancı olmadığın için sana 120 bin TL'ye hallederim' dedi. ‘Dosyanı beraat ile sonuçlandırırım' dedi. 9 Şubat 2024 günü S.K. bana oğluna ait olan IBAN hesabını parayı göndermem için WhatsApp‘tan yolladı. Ben de kendisine 5 bin TL para gönderdim. 5 bin TL'yi yatırmamdan yaklaşık olarak iki hafta sonra kendisini cep telefonundan aradım. ‘Abi ne yaptın benim işi?' diye sordum. ‘Kalan 115 bin TL'yi de gönder senin işini hakimle savcıyla oturup konuştum hallediyorum kesin olarak dosya kapanıyor' dedi. ‘Hesaba atayım mı abi' diye sorduğumda, ‘kesinlikle hesaptan atma bu işler bildiğin gibi değil riskli, tehlikelidir gizli yapmamız gerekir' dedi. Ben ertesi günü 115 bin TL birikmiş olan paramdan nakit olarak Bağcılar semtinde şoförlüğü yaptım ticari aracın içinde kendisine verdim. ‘Tamamdır senin işin halloldu bil' dedi. Ben daha sonra E-Devletten ve mahkemelerden dosyamı takip ettiğimde herhangi bir beraat kararı çıkmadığını gördüm. Kendisiyle arada bir görüştük. Benim iş ne oldu diye kendisine arada soruyordum. Bana sürekli ‘bekle biraz daha halledeceğim' diyordu. Ben de ‘haber bekliyorum' dedim. Aradan bir süre daha geçtikten sonra artık sinirlendim ve kendisinden şüphelenmeye başladım. Kendisini aradım ve yüz yüze görüşmek istedim. Ertesi gün ticari aracım içerisinde görüştük. ‘Abi mahkeme uzun zamandır devam ediyor ben bu davanın sonuçlanmasını istiyordum. Artık benim işimin olacağı yok, paramı geri ver benim işimi yapmasan da olur' dedim. O da bana ‘öyle bir şey olur mu çocuk oyuncağı mı bu işler' dedi. Daha sonra ben onu 2 Mart 2024 günü tekrar aradım paramı iade etmesi için. 13 dakika konuştuk sonra telefonu yüzüme kapattı. Daha sonra kendisi beni engelledi ve bir daha görüşmedik” dedi.

Öte yandan İHA'ya konuşan Ebubekir B., “Yıllardır adliyede çalıştığından dolayı insanlara karşı bir itibar elde etmiş. Üzerinde birçok personel kimliği mevcut. Kimliklerini gösterip insanları bu şekilde dolandırıyor. Benim adliyede bir dava işim vardı. Kendisi de bu işleri hallettiği için bir güven oluştu. Ben davamı halledip halledemeyeceğini sordum, ‘bu davanı hallederim' dedi. 120 bin TL'ye işimi halledeceğini söyledi. Bir müddet sonra beni aniden aradı. Bana acil olarak 5 bin TL at dedi. Oğlunun hesabına 5 bin TL para attım. Sonra aradan zaman geçti ‘geri kalan 115 bin TL'yi de görüşelim' dedi. Ben hesabına para atmak istedim ‘olmaz nakit almam lazım' dedi. Takside görüştüm 115 bin TL'yi kendisine verdim. Aradan zaman geçti davamı soruyorum ‘sana zahmet benim paramı iade et ben istemiyorum' dedim. ‘Sen ne saçmalıyorsun tek kelimem ile seni cezaevine gönderirim. Bütün hakim ve savcılar benim himayem altında' dedi, telefonu suratıma kapattı. Bir daha senin ile işim yok beni arama diyerek mesaj attı ve beni engelledi. Şahıs insanlara tahliye sözü veriyor. Bu şahıs nasıl hala adliyede duruyor? Hala adliyede dükkanını açıyor. Birçok kişiden para alıyor ve beni tehdit ettiği gibi insanları tehdit edip korkutuyor. Adliyenin itibarının sarsılmaması lazım. Adliyemizin itibarsızlaştırılmaması lazım Benim tek düşüncem daha fazla insan zarar görmesin. Ben savcılığa ifade vermeye gitmeye çekindim, CİMER'e yazdım” iddiasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO