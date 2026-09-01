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Gündem Adli Tıp Kurumu’nda imha edilmiş! Arif Ahmet Denizolgun dosyasında derin şüphe
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Adli Tıp Kurumu’nda imha edilmiş! Arif Ahmet Denizolgun dosyasında derin şüphe

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Adli Tıp Kurumu’nda imha edilmiş! Arif Ahmet Denizolgun dosyasında derin şüphe

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 2016'da şüpheli bir şekilde vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, Adli Tıp Kurumu’nda amcasına ait fiziki bulguların imha edildiğini söyledi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü gündemdeki yerini kuruyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denizolgun'un ölümüne ilişkin fetih kabir kararı verirken Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun’dan şok eden açıklamalar geldi.

 

FİZİKİ BULGULAR İMHA EDİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denizolgun, “27.08.2026 tarihli paylaşımımda, Bakırköy Başsavcılığımızın bünyesindeki savcımızın 2026'ın Şubat ayından beri ısrarla Adli Tıp Kurumundan otopsi anına ait video kaydı istediği halde, üç kere müzekkere yazdığı halde; ATK'daki yetkililerin direndiğini, videoları vermediğini hatta 16.07.2026 tarihinde ATK'nın resmi yazısında otopsi anına ait video kaydı yok diye bile yazdığını, belgeleriyle paylaşmıştım, ispat etmiştim. Yok denilen videolar, ne hikmetse, Bakırköy Başsavcılığımızın fethi kabir kararı sonrası hemen ortaya çıkmış, ama video kesik kesik değişik şekilde Başsavcılığımıza iletilmişti. Peki, amcamın cinayeti sonrasında 2016'da ilk otopsi yapıldığı anda; elde edilen fiziki numuneler ve amcama ait fiziki bulgular Adli Tıp Kurumunda, uzun yıllar saklanması kanuni olarak zorunlu iken, amcama ait fiziki numunelerin Adli Tıp Kurumunda imha edildiğini, hatta çok önceleri imha edildiğini, bunun da suç olduğunu biliyor muydunuz?” dedi.

Sözlerini sürdüren Denizolgun, “Cinayet raporunun ATK'da sümenaltı edilmesinde şüpheli olduğu iddia edilen avukat Ahmet Gökçen'in, amcamın cinayetinden, 13 Ağustos 2026 tarihinde Ahmet Gökçen'in gözaltına alındığı güne kadar, Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik görevinin de devam ettiğini biliyor muydunuz?” ifadelerini kullandı.

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Biyografi

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