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Gündem Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı
Gündem

Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı

Yeniakit Publisher
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Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile Samsun’da dünyaevine girdi. Düğünde Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in bulunmaması dikkat çekerken, merak edilen soruya baba Özçivit’ten cevap geldi. Ünlü oyuncunun kardeşinin mutlu gününde neden yer alamadığı belli oldu.

Oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü 29 Ağustos 2026 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirildi. Törenden sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, çiftin mutluluğu da objektiflere yansıdı.

“ARTIK BEN DE BAFRALIYIM”

Evliliğinin ardından Bafra’ya taşındığını anlatan Burçun Özçivit, eşinin memleketine olan bağlılığından etkilendiğini söyledi.

Kendisine sürekli neden İstanbul’dan Bafra’ya geldiğinin sorulduğunu belirten Özçivit, eşinin Bafra sevgisinin kendisine de geçtiğini ifade ederek, “Kabul ederseniz artık ben de Bafralıyım” dedi.

Çift, tanışma hikâyelerinin kendileri için özel olduğunu belirterek ayrıntıları ilerleyen dönemde paylaşabileceklerini söyledi.

GÖZLER BURAK ÖZÇİVİT’İ ARADI

Düğünün magazin gündemine taşınmasına neden olan ayrıntılardan biri ise Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in törende görülmemesi oldu.

Özçivit ailesinin mutlu gününde ünlü oyuncunun bulunmaması sosyal medyada çeşitli yorumları beraberinde getirirken, gerçek neden aileden gelen açıklamayla ortaya çıktı.

BABASI AÇIKLADI: “ADANA’DA ÇEKİMDE”

Bafra55net’in aktardığına göre Burak Özçivit’in babası, oğlunun düğüne neden katılamadığına ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı.

Baba Özçivit, “Adana’da çekimde, onun için gelemedi” diyerek ünlü oyuncunun yoğun çalışma programı nedeniyle Bafra’ya gidemediğini açıkladı.

Burçun Özçivit de ağabeyinin yokluğuna ilişkin, “Kalbi bizimle. Gelemedi, görüntülü konuştuk” ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit’in düğüne fiziksel olarak katılamasa da kardeşi Burçun Özçivit ile Hasan Sağdıç’ı görüntülü arayarak tebrik ettiği ve çifte mutluluklar dilediği aktarıldı.

ÜNLÜ ÇİFTİN YENİ SEZON KAZANÇLARI DA KONUŞULUYOR

Öte yandan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Magazin basınına yansıyan rakamlara göre Fahriye Evcen’in “Hamal” dizisinden bölüm başına 2,5 milyon TL, “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin başrolünde yer alacağı belirtilen Burak Özçivit’in ise bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacağı konuşuluyor. Söz konusu ücretlere ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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