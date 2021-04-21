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Eğitim Adıyaman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Adıyaman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Her yıl yapılan YKS sınavına iki aydan az bir süre kaldı. Bu sebeple üniversiteyi hedefleyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Adıyaman Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:33:00 -
Adıyaman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, üniversite taban puanlarını ve yüzdeliklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Adıyaman Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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