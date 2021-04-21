Adıyaman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Her yıl yapılan YKS sınavına iki aydan az bir süre kaldı. Bu sebeple üniversiteyi hedefleyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Adıyaman Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?