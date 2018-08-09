0553 313 94 23

Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı: Keşke almasaymışım

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı İsmail Acar, Öksüz ile arasında basit bir borç alma durumu olduğunu savunarak, "Keşke borç almasaymışım. 10 bin lira borç almışlığım var. Kaçma şüphem yok. Açığa alındım. Alındıktan 10 ay sonra tutuklandım. " dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:04
Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı: Keşke almasaymışım

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı İsmail Acar'ın yargılanmasına devam edildi. 

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Acar ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı tanığın hazır olmadığını ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden beklenen raporun mahkemeye ulaşmadığını bildirdi. 

İddia makamı delil durumu göz önüne alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. 

Sanık İsmail Acar, 14 aydır tutuklu olduğunu belirterek Adil Öksüz'le arasında basit bir borç alma işlemi olduğunu iddia etti. 

Hakkındaki suçlamaları reddeden Acar, "Keşke borç almasaymışım. 10 bin lira borç almışlığım var. Kaçma şüphem yok. Açığa alındım. Alındıktan 10 ay sonra tutuklandım. Adres değişikliğim oldu. Bunu bildirdim. Bilgime başvurmak istenir diye İzmir dışına çıkmadım. Dosyaya girecek delil kalmamıştır. Karartabileceğim bir delil söz konusu değildir. Akademisyenim ve eleştirel düşünceye sahibim. Bu nedenle bu grubun içinde gibi algılanmış olabilirim. Tutuksuz yargılanma talep ediyorum." diye konuştu. 

Acar'ın avukatı, tanığın 3-4 celsedir gelmediğini ve dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep ettiklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. 

Avukat suçlamalar arasında yer alan Acar'ın "örgütün tepe yöneticisi firari Barbaros Kocakurt'la telefon görüşmeler yaptığı" iddiasına ilişkin, Acar'ın eşinin Kocakurt'un yöneticisi olduğu okulda çalıştığını ve eşini okulun santralinden aradığını öne sürdü. 

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanığın tutuklanma nedenlerinde bir değişiklik olmadığına ve tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. 

OLAY 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs ve 6 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 39 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında aralarında eski Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.

Acar hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Acar'ın 1985-1990 yıllarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde birlikte okudukları sınıf arkadaşı Adil Öksüz'le aralarındaki para trafiğine de yer verilmişti.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:04
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. İsmail Acar
  4. Adil Öksüz
  5. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la görüştü
    1. Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı..
    2. Münbiç'te 27. devriye tamamlandı
    3. Suudi Arabistan ABD'yi paraya boğdu!..
    4. Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi..
    5. AK Partili Turan'dan bomba dolar..
    6. Sağlık lisans tamamlama başvuruları..
    7. Sadakataşı çocukların yüzlerini güldürdü
    8. Vekil Şentop: CHP'nin istediği..
    9. Gençler geleceklerine Ümraniye..
    10. İlahiyat lisans tamamlama başvuruları..
    11. Yargıtay'dan taşeron işçileri..
    12. Emine Erdoğan TBMM'de!
    13. Fenerbahçe Benfica UEFA şampiyonlar..
    14. Japonya'da dev mavi balina yavrusu,..
    15. Sağlık Bakanlığı'ndan Ordu'daki sele..
    16. Japon otomotiv devlerinden usulsüzlük..
    17. İstanbul'da UBER eyleminde ortalık..
    18. Baş ağrısı nedenleri neledir? Nasıl..
    19. İyi Partili vekilin oğlu DAEŞ'e mi..
    20. Vücuttaki döküntülere dikkat!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları