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Yerel Adana'da zincirleme kaza
Yerel

Adana'da zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2023-07-14 02:37:00 -
Adana'da zincirleme kaza

Adana'da otoyolda biri otobüs 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, Adana Pozantı-Mersin Tarsus TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otobanda 1 traktör ile 2 kamyon, 2 kamyonet, 1 minibüs ve 1 otobüsün karıştığı kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre 16 kişinin yaralandığı kazada otobüste sıkışanları ekipler kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada traktör hurdaya dönerken, Adana istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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