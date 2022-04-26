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Yerel Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı
Yerel

Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana’da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:37:00 -
Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesini deşifre etti.

Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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