  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı

Rus uzmandan yeni koronavirüs varyantı uyarısı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Yerel Adana'da tarihi eser operasyonu
Yerel

Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:29:00 -
Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana’da polis Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda ise 73 kaçak cep telefonu ile 2 bin 290 paket sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay