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Aktüel

Adana'da gölde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:30:35 -
Adana'da gölde bulunan cesedin kimliği belirlendi

ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan erkek cesedinin, kolundaki dövmeden cezaevinden izinli çıkan ve 3 gündür evine dönmeyen kişiye ait olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baraj gölünün merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi yakınında 26 Temmuz'da sudan çıkartılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekip, uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınmayacak hale gelen cesedin sağ kolundaki dövmeden yola çıkarak kayıp kişilerin profilini inceledi.

Kayıp kişiler listesinde benzer dövmeye sahip kimsenin olmadığını saptayan ekip, cesedin bulunduğu sıralarda Emin Ş'nin (42), polis merkezine giderek oğlu Enes Ş'nin (22) 3 gün önce evden çıktığını ve dönmediğini bildirdiğini haber aldı.

Bunun üzerine Emin Ş, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedi teşhise götürüldü.

Emin Ş, ölen kişinin sağ kolundaki bilekten omuza kadar uzanan dövmeden, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti.

Hayatını kaybeden Enes Ş'nin "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı öğrenildi.

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