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Yerel Adana'da feci görüntü! Dakikalarca eziyet etti
Yerel

Adana'da feci görüntü! Dakikalarca eziyet etti

Adana'da bir kadının, evin balkonunda köpeğe yaptığı zulüm pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 08:32:00 - 2021-07-12 08:48:48
Adana'da feci görüntü! Dakikalarca eziyet etti

Adana'da bir kadın tarafından köpeğe eziyet edilen anlar, ağızları açık bıraktı. Kadının uzun süre köpeğe tekme atması, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çekilen videoda bir kadının balkondaki köpeğe tekme attığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.

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