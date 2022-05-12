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Yerel Adana'da bir vatandaş bıçaklandı
Yerel

Adana'da bir vatandaş bıçaklandı

Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 07:10:00 -
Adana'da bir vatandaş bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir barın çıkışında Mehmet Yıldız ile arkadaşı olduğu belirtilen M.G arasında henüz belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, bıçakla Mehmet Yıldız'ı yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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