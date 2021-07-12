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Yerel Adana'da bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu kadın yaralandı
Yerel

Adana'da bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu kadın yaralandı

Adana'da iki kadın arasında kavga çıktı. Olay sırasında Fas uyruklu kadın bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 06:58:00 -
Adana'da bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu kadın yaralandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fas uyruklu Naime E. ile Büşra K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büşra K., Naime E.’yi önce dövmeye başladı. Ardından yanında bulundurduğu bıçak ile Naime E.’yi elinden bıçakladı.

Kanlar içerisinde kavganın gerçekleştiği yerden kaçan Naime E., çevreden geçen vatandaşlar yardım istedi. Vatandaşlar ise devriye gezen bekçilere durumu bildirdi. Bekçiler telsizden anons geçerek polisten destek istedi.

Naime E., vatandaşlardan yardım istedikten sonra bölgeye yakın olan evine giderek sığındı. Polis ve sağlık ekipleri yaralı kadının bulunduğu evine geldi. Naime E., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Büşra K. ise Seyhan Devriye Ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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