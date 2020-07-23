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Aktüel

Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen genç kayboldu

Suda kaybolan Suriye uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:37:50 -
Adana'da akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen genç kayboldu

ADANA (AA) - Adana'da, sulama kanalındaki köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek suya düşen Suriye uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Abdulkadir Alseyit'in (20) merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalında, boğulmak üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu genci aramak için çalışma başlattı.

Sulama kanalında kaybolan Alseyit'in kuzeni Beşer Şeyhbar (14), gazetecilerin soruları üzerine, "Kanal kıyısında oturduğumuz sırada kuzenim akıntıya kapılan bir köpeği görüp kurtarmak istedi. Köpeği kıyıdan yakalayıp çıkarmaya çalışırken dengesini kaybedip kanala düşerek akıntıya kapıldı. Sudan çıkamayınca çevredeki vatandaşlarla birlikte kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık." dedi.

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