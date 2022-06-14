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Gündem Adalar vapurunca can pazarı
Gündem

Adalar vapurunca can pazarı

Adalar vapurunda yaşanan tartışma nedeniyle bir kişi denize düştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:55:00 -
Adalar vapurunca can pazarı

Geçtiğimiz gün Büyükada - Kartal seferini yapan vapurda iddiaya göre vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.

Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı. Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı. Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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