Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme Rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Öztürk, Acun Ilıcalı'nın rezillikleriyle bilinen TV8 kanalında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alacağı öğrenildi.

Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte diziler yeni sezon transferlerine hız verdi. TRT'de geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan şu anda da dünyanın farklı ülkelerinde sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin Günalp Alp Beyi olan Engin Öztürk'ün de yeni adresi belli oldu. Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir isimli diziye katılacak. Diriliş Ertuğrul oyncusu Engin Öztürk'ün Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide hanghi rolü oynayacağı ise henüz belli olmadı.