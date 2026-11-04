“Beyin yıkama operasyonu” ve “gettolaştırma” dediler: Bu fotoğrafla fırtınayı kopardılar

TAHSİN HAN

Yunan medyasının Batı Trakya’daki Türk ve Müslüman varlığına yönelik köklü nefret söylemleri ile Türk düşmanı hezeyanlarına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan’da yayın yapan Newsbreak adlı haber sitesi, Gümülçine’de soydaşlarımızın ve minik çocukların katılımıyla gerçekleştirilen son derece masum dini ve sosyal etkinlikleri hedef alarak açıkça İslamofobik ve ırkçı bir kara propagandaya imza attı.

Yunan haber sitesinin hezeyan dolu ve asılsız iddialarla biçimlenen yayınında, Batı Trakya Türk azınlığının en temel dini özgürlükleri ve küçük çocukların cami çatısı altında İslamı eğitim almaları birer “beyin yıkama operasyonu” ve “paralel devlet yapılanması” gibi gösterilmeye çalışıldı.

SABAH NAMAZI BULUŞMASI HEDEF GÖSTERİLDİ

Yunan medyasının kendi kaynağından aktardığı biçimiyle metinde; Gümülçine’nin Bağlar (Kemerli) mahallesindeki camide 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen “Çocuğunuzu alın ve sabah namazına gelin” başlıklı organizasyon doğrudan hedef gösterildi.

Haberde, küçük çocukların şafak vaktinde uykularından uyandırılarak camiye götürülmesinin dindar insanların kendiliğinden bir araya gelmesi olmadığı ileri sürülürken, bu durum “Ankara’nın kışkırtıcısı” şeklinde çirkin ifadelerle itham edilen Seçilmiş Gümülçine Müftüsü İbrahim Şerif ve Türkiye’nin diplomatik etki mekanizmaları tarafından bir gövde gösterisi amacıyla kurgulanmış “kitle operasyonu” olarak sunuldu. Yunan yayın organı hezeyan dolu aktarımlarını sürdürerek; mezkûr etkinlikte Müftü İbrahim Şerif, yardımcısı Fehim Ahmet ve Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği (BTCDGD) Başkanı Erol Yoluc’un ön saflarda yer aldığını belirterek, bu durumun Türkiye Konsolosluğu ile azınlık dernekleri arasındaki “doğrundan koordinasyonu ve hiyerarşik bağı” kanıtladığı hezeyanını savundu.

GENÇLERİ KUŞATIP GETTOLAŞTIRILIYOR

Irkçı mecranın kara propaganda metninde, Türk ve İslam karşıtı hezeyanlar sadece cami etkinlikleriyle de sınırlı tutulmadı. 30 Ekim 2026 tarihinde Müftülük bünyesindeki “Okuma Kulübü” öğrencilerinin gerçekleştirdiği temasları da diline dolayan Yunan sitesi; yabancı dil, okuma ve kültürel farkındalık başlıkları altındaki faaliyetlerin ana hedefinin “genç Müslüman bilincini mutlak kontrol altına almak” ve onların Yunan ile Avrupa gerçekliğine entegre olmalarını engellemek olduğunu öne sürdü. Haberde, azınlık gençliğinin gettolaştırıldığı, kuşatıldığı ve illegal eğitim odakları aracılığıyla kurumsal bir parazitlik oluşturulduğu iddia edildi.

NE KADAR SEYİRCİ KALACAĞIZ?

Batı Trakya’daki Türk varlığının özerk ve köklü yapısını hazmedemeyen Yunan haber sitesi, Atina yönetimine ve yetkili devlet makamlarına açıkça çağrıda bulunarak; Yunan hükümetinin “sözde müftülüklerin Yunan vatandaşlarına yönelik dini ve psikolojik manipülasyonuna daha ne kadar seyirci kalacağını” sordu.

Türk azınlığın en temel insan haklarını, dini eğitimlerini ve çocukların ibadethanede buluşmasını “kurumsal parazitlik” ve “toplumsal barışın baltalanması” şeklinde yaftalayan bu ırkçı haber, Yunan basınının bölgedeki Türk ve İslam varlığına duyduğu derin düşmanlığı ve yürüttüğü kirli algı operasyonunu bir kez daha tescillemiş oldu.