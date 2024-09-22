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Spor Acun herhalde Fenerbahçe taraftarıyla kafa buluyor! Çıldırmamak elde değil: Herkese geçmiş olsun! Flaş çıkış
Spor

Acun herhalde Fenerbahçe taraftarıyla kafa buluyor! Çıldırmamak elde değil: Herkese geçmiş olsun! Flaş çıkış

Yeniakit Publisher
2024-09-22 00:42:00 - 2024-09-22 01:06:38
Acun herhalde Fenerbahçe taraftarıyla kafa buluyor! Çıldırmamak elde değil: Herkese geçmiş olsun! Flaş çıkış

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 'Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır' dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 'Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır' dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisi sonrası konuştu. Ilıcalı, "Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok. Yol kazasıdır. Maç kaybedilir." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz çok üzgünüz. Bir maçla şampiyon olunmuyor.

Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki Futbol sonuç oyunu kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu şampiyonluğu getirmedi. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü camiayız. Bir mağlubiyet camiayı sarsmaz. Kadromuzdan, hocamızdan memnunuz, güveniyoruz. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok. Yol kazasıdır. Maç kaybedilir.

Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında 2 katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm.

Geriye bakmak istemiyoruz, ileriye bakıyoruz. Geriyi konuşmayacağız. Yarından itibaren gelecekle ilgili tekrar çalışmalara başlayacağız. Söylüyorum, herhalde futbolla ilgili herkes bilir ki eylül aynın ortasını geçmiş bir dönemde 8 aylık süreçle ilgili ne gibi bir durumu olabilir. Başarının yolu hataların düzeltilmesi ve takımın ileri gitmesidir.

Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır.

Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Çok ayıp olur bir futbolcu için. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada. İrfan Can ıslıklanıyordu, geldiği durum ortada. Gelecekle ilgili iyimserim. Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz.

Protokol tribününde ufak tefek şeyler oldu. Maçın tansiyonudur. Gerginlik olur. Anormal bir durum olmadı.

Ortada 90 puan daha var. Aynı puanı tutturabiliriz. Genel hesaplar çıkarmaya gerek yok. Bu bir maçtır, kaybettik, önümüze bakıyoruz. Takımda motivasyon eksikliği görmüyorum.

Maçı izleyin, bizim pozisyonları seyretmekten yorulursunuz."

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