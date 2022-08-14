Acun, Fenerbahçe'nin kalbini sökecek!

Fenerbahçe'den bu yaz transfer döneminde Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i alan Acun Ilıcalı, Dimitris Pelkas'ı da takımı Hull City'ye transfer ediyor.

Bu yaz Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'ye Transfer eden Acun Ilıcalı, Dimitris Pelkas'ı da transfer ediyor.

Vole'nin haberine göre Acun Ilıcalı, Pelkas'ın transferi için Fenerbahçe yönetimi ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'nin ardından Yunan futbolcuyla görüşecek olan Hull City, anlaşma sağlanması halinde transferi bitirecek.

28 yaşındaki Pelkas bu sezon Jorge Jesus yönetiminde hiçbir resmi maçta süre alamadı.