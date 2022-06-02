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Spor Acun, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!..
Spor

Acun, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!..

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmış ve Jorge Jesus ile anlaşmaya varılmıştı. Sarı - lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise son haftalara girilirken, bir sakatlık yaşamış ve sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Başarılı futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 11:05:00 -
Acun, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!..

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmış ve Jorge Jesus ile anlaşmaya varılmıştı. Sarı - lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise son haftalara girilirken, bir sakatlık yaşamış ve sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Başarılı futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda da iddialar gelmeye devam ediyor. İki sezondur sarı - lacivertli formayı terleten Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'a İngiltere'den taliplilerin olduğu, gündemdeki sıcaklığını koruyor.

HULL CITY, PELKAS'I İSTİYOR
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçeli oluşuyla bilinen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı ve gelecek sezon Premier Lig'e çıkmayı zorlayabilecek bir takım oluşturmak isteyen Hull City, Pelkas'ı kadrosuna katmak istiyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Pelkas tabii ki satılmayacak. İmza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." demişti.

PELKAS'A İLGİ GÖSTEREN ÇOK
İtalya Ligi ekiplerinden Bologna'nın dışında Rusya'dan Rubin Kazan'ın da Pelkas'ı takipte olduğu iddia edilmişti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile kontratı devam eden Pelkas da sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu dile getirmişti.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
2020 yılına Yunan ekibi PAOK'tan transfer edilen ve oyun stili ile Dybala'ya benzetilen Pelkas, Fenerbahçe'de 67 maçta 13 gol üretti. Transfermarkt verilerine göre; Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

 

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