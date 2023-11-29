Açlıktan şehit oldular!

Siyonist rejim Gazze'deki Nasr Hastanesine baskın düzenleyerek hastaneyi boşalttırmış ancak çocukların nakledilmesine engel olmuşlardı. O çocuklar açlık ve hastalık nedeniyle şehit oldu.

Siyonist rejim Gazze'deki Nasr Hastanesine iki hafta önce düzenlediği baskında hastaneyi zorla boşalttırmış ancak hasta çocukların nakledilmesine engel olmuştu. Geçici ateşkes sürecinde hastaneye dönen doktorlar o çocukların cesetleriyle karşılaştı. İşgalcinin tahliyelerine izin vermediği çocukların tedavisizlik ve açlık nedeniyle şehit olduğu bildirildi.