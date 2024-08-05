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Yerel Açık bırakılan pencereden giren hırsız, evde bulunan para ve altınları çaldı
Yerel

Açık bırakılan pencereden giren hırsız, evde bulunan para ve altınları çaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:45:00 -
Açık bırakılan pencereden giren hırsız, evde bulunan para ve altınları çaldı

Batman'da açık bırakılan pencereden eve giren hırsız ya da hırsızlar evi didik aradıktan sonra buldukları altın ile bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı.

Batman'da açık bırakılan pencereden eve giren hırsız ya da hırsızlar evi didik aradıktan sonra buldukları altın ile bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı.

Olay, dün gece Batman merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı (Cigerlo) TOKİ bölgesi ST-1-15 blok ikinci katta meydana geldi.

Hırsız ya da hırsızların hava sıcaklığı nedeniyle açık bırakılan pencereden evlerine girdiklerini belirten ev sakinlerinde Eyüp Sayın, çocuklarıyla beraber bir başka odada kaldıklarını ve olayı sabah uyandıktan sonra fark ettiklerini söyledi.

Sayın, hırsızların çocuk odasını ve yatak odalarını didik didik aradıklarını ve eşinin altın ve bir miktar parasının çalındığını ifade etti.

Yaşanan hırsızlık olayında mağdur edildiklerini belirten Sayın, yetkililerden hırsız ya da hırsızların yakalanmasını ve bir daha hırsızlık olaylarının yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbirlerinin artırılmasını ve devriye atılmasını istedi.
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"Hırsız ya da hırsızların yakalanmasını istiyoruz"

Güvenlik önlemlerinin ve devriyelerin artırılması gerektiğini belirten Sayın, "Dün akşam evde yatarken sabaha karşı evimize hırsız ya da hırsızlar girdi. Gece çocuklarımla beraber diğer odada yatarken hırsızlık olmuş. Sabah kalktığımızda odalarımızın dağınık olduğunu gördük. Evde bile güvencemiz kalmamış. Odayı kontrol ettiğimizde eşimin biraz altın ve parasının çalındığını fark ettik ve jandarmayı aradık. Jandarma evimize gelip tutanak tutular. Şu anda mağduruz. Hırsızın yakalanmasını ve buralarda güvenlik tedbirlerinin alınarak sürekli devriye atılmasını istiyoruz." dedi.

"Başkalarının canı acımadan hırsız ya da hırsızlar yakalanmalı"

Torunlarının yatak odasında bulunan penceresinden içeri girildiğini belirten anne Yıldız Sayın, "Hava sıcak olduğu için pencereyi açık bırakmışlar. Oradan içerin giren hırsız ya da hırsızlar gelinimin altınlarını ve bir miktar parasını çalmışlar. Biz de duyar duymaz buraya geldik ve evin dağıtılmış olduğunu gördük. Allah haklarını bırakmasın. Yetkililerden isteğimiz başkalarının canı acımadan hırsız ya da hırsızları yakalayıp cezalandırmalarıdır." şeklinde konuştu. (İLKHA)

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