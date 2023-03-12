Aç kalan ayı kayak merkezine indi! Vatandaşlar 'gel oğlum' diyerek çağırdı
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda aç kalan ayı tesise indi. Vatandaşlar ayıyı, "Gel oğlum" diyerek çağırdı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kış uykusundan uyanan boz ayı, yiyecek bulmak için tesislere kadar indi. Ayıyı gören vatandaşlar ise, "Gel oğlum" diyerek çağırdı.
Kastamonu’da kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan ve Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan tesislere indi. Tesislerin önüne kadar gelerek yiyecek arayan boz ayıyı gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Ormanlık alanda kayboldu
Vatandaşlar ayıyı, "Gel oğlum" diyerek çağırmaya çalıştı. İnsan seslerinden ürken ayı, hızla koşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.
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