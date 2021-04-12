  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aboubakar için tarih verdi
Spor

Aboubakar için tarih verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 4-2 yendiği maçın ardından konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 00:24:00 -
Aboubakar için tarih verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşma yaptı.

Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Stresli ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Erzurumspor için de, bizim için de önemli maçtı. Erzurumspor iyi mücadele etti. Sonuna kadar savaştılar. Onlara bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum."

"Şampiyonluk havasına girmek için erken"

"8 maç var. Şampiyonluk havasına girmek için erken. Final havasında oynayacağız. Her rakibin kendine göre bir hedefi var. Bu saygı çerçevesinde, tevazumuzu koruyarak her maçı final havasında oynayıp hedefe ulaşmak istiyoruz."

"İnşallah sezon sonunda bizimle devam eder"

"Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Beşiktaş hak ettiği bir yerde"

"Beşiktaş oynadığı futbol itibarıyla ve yönetiliş tarzıyla, Türkiye'deki tüm futbolseverlerin takdirini topladı. Beşiktaş hak ettiği bir yerde"

"Aboubakar hafta içi antrenmanlara başlayacak"

Sağlık Kurulumuz, Aboubakar ile ilgili 2 maç kesin yok demişti. 4-5 gün aramız var. Hafta içi antrenmanlara başlayacak inşallah.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!
Medya

Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aziz Üstel, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerin yayınlandığı TRT'ye övgüler yağdırdı...
Bölgede beklenen oldu! Mısır gemiye el koydu
Dünya

Bölgede beklenen oldu! Mısır gemiye el koydu

Mısır Hükümeti, Süveyş Kanalı'ndaki geçişlerin durmasına sebebiyet veren "The Ever Given" gemisiyle ilgili tazminat talep ediyor. Sisi taraf..
Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman 2021, okullar ne zaman tatil 2021, okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 15 Şubat tarihleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay