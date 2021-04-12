Aboubakar için tarih verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşma yaptı.

Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Stresli ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Erzurumspor için de, bizim için de önemli maçtı. Erzurumspor iyi mücadele etti. Sonuna kadar savaştılar. Onlara bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum."

"Şampiyonluk havasına girmek için erken"

"8 maç var. Şampiyonluk havasına girmek için erken. Final havasında oynayacağız. Her rakibin kendine göre bir hedefi var. Bu saygı çerçevesinde, tevazumuzu koruyarak her maçı final havasında oynayıp hedefe ulaşmak istiyoruz."

"İnşallah sezon sonunda bizimle devam eder"

"Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Beşiktaş hak ettiği bir yerde"

"Beşiktaş oynadığı futbol itibarıyla ve yönetiliş tarzıyla, Türkiye'deki tüm futbolseverlerin takdirini topladı. Beşiktaş hak ettiği bir yerde"

"Aboubakar hafta içi antrenmanlara başlayacak"

Sağlık Kurulumuz, Aboubakar ile ilgili 2 maç kesin yok demişti. 4-5 gün aramız var. Hafta içi antrenmanlara başlayacak inşallah.