0553 313 94 23

ABD'yi sarsan saldırı! Bir türlü engelleyemediler

ABD'de, Los Angeles Times ve Wall Street Journal gibi birçok medya kuruluşuna siber saldırı düzenlendi. Meydana gelen olay sonrası gazetelerin baskı ve dağıtımlarında gecikmeler oluştu.

30 Aralık 2018 Pazar 19:17
ABD'yi sarsan saldırı! Bir türlü engelleyemediler

ABD'de içlerinde Los Angeles Times ve Wall Street Journal gibi gazetelerin de bulunduğu birçok yayın kuruluşuna gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle, gazetelerin baskı ve dağıtımlarında aksamalar yaşandı.

ABD'de gerçekleştirilen bir siber saldırı, içlerinde Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Baltimore Sun gibi yayınların da olduğu birçok Amerikan gazetesinin Cumartesi günkü baskı ve dağıtımlarında aksamalara neden oldu.

Los Angeles Times'ın konuyla ilgili haberinde, saldırının ABD dışarısından gerçekleştirildiği ve birçok basın kuruluşunun kullandığı ofis sistemlerini hedef aldığını yazdı. Kötü amaçlı yazılımın ilk olarak Cuma günü fark edildiği bildirildi.

Aksamalara neden oldu

Siber saldırının Wall Street Journal ve New York Times gibi gazetelerin Batı Kıyısı edisyonlarında da aksamalara neden olduğu ifade edildi.

Tribune Publishing sözcüsü Maris Kollias tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların kredi kartı veya kimlik bilgilerinin çalındığına dair bir bulguya henüz rastlamadıklarını belirtti.

ABD İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:17
  1. ABD
  2. Los Angeles Times
  3. Wall Street Journal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da eğitime kar engeli
    1. Adıyaman'da eğitime kar engeli
    2. Adana'da LPG'li otomobilde patlama: 1..
    3. Beşir: "Diz çöktürme çabalarına rağmen..
    4. Çavuşoğlu, eski Suudi Dışişleri Bakanı..
    5. Kar hayatı felç etti! İşte okulların..
    6. İBB'den yılbaşı önlemleri
    7. Malatya'da eğitime kar engeli
    8. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Takdir..
    9. Başkentte bazı yollar yarın araç..
    10. Basketbol: Toplu sonuç
    11. Hollanda'da Filistinlilerin "Dönüş..
    12. İzmir'den çok acı haber! Feci şekilde..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Sarıgül aday olmadan sahalara indi
    15. "Merkel, Türkiye'nin rolünü takdir etti"
    16. Türkiye'den kritik Suudi Arabistan..
    17. Manchester City iki maç sonra kazandı
    18. Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    19. ABD'yi sarsan saldırı! Bir türlü..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!