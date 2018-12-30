ABD'yi sarsan saldırı! Bir türlü engelleyemediler
ABD'de, Los Angeles Times ve Wall Street Journal gibi birçok medya kuruluşuna siber saldırı düzenlendi. Meydana gelen olay sonrası gazetelerin baskı ve dağıtımlarında gecikmeler oluştu.30 Aralık 2018 Pazar 19:17
ABD'de içlerinde Los Angeles Times ve Wall Street Journal gibi gazetelerin de bulunduğu birçok yayın kuruluşuna gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle, gazetelerin baskı ve dağıtımlarında aksamalar yaşandı.
ABD'de gerçekleştirilen bir siber saldırı, içlerinde Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Baltimore Sun gibi yayınların da olduğu birçok Amerikan gazetesinin Cumartesi günkü baskı ve dağıtımlarında aksamalara neden oldu.
Los Angeles Times'ın konuyla ilgili haberinde, saldırının ABD dışarısından gerçekleştirildiği ve birçok basın kuruluşunun kullandığı ofis sistemlerini hedef aldığını yazdı. Kötü amaçlı yazılımın ilk olarak Cuma günü fark edildiği bildirildi.
Aksamalara neden oldu
Siber saldırının Wall Street Journal ve New York Times gibi gazetelerin Batı Kıyısı edisyonlarında da aksamalara neden olduğu ifade edildi.
Tribune Publishing sözcüsü Maris Kollias tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların kredi kartı veya kimlik bilgilerinin çalındığına dair bir bulguya henüz rastlamadıklarını belirtti.
ABD İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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