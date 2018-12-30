ABD'yi sarsan saldırı! Bir türlü engelleyemediler

ABD'de içlerinde Los Angeles Times ve Wall Street Journal gibi gazetelerin de bulunduğu birçok yayın kuruluşuna gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle, gazetelerin baskı ve dağıtımlarında aksamalar yaşandı.

ABD'de gerçekleştirilen bir siber saldırı, içlerinde Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Baltimore Sun gibi yayınların da olduğu birçok Amerikan gazetesinin Cumartesi günkü baskı ve dağıtımlarında aksamalara neden oldu.

Los Angeles Times'ın konuyla ilgili haberinde, saldırının ABD dışarısından gerçekleştirildiği ve birçok basın kuruluşunun kullandığı ofis sistemlerini hedef aldığını yazdı. Kötü amaçlı yazılımın ilk olarak Cuma günü fark edildiği bildirildi.

Aksamalara neden oldu

Siber saldırının Wall Street Journal ve New York Times gibi gazetelerin Batı Kıyısı edisyonlarında da aksamalara neden olduğu ifade edildi.

Tribune Publishing sözcüsü Maris Kollias tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların kredi kartı veya kimlik bilgilerinin çalındığına dair bir bulguya henüz rastlamadıklarını belirtti.

ABD İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.