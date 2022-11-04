ABD’yi rahatsız eden kritik temas

Yeni Akit Ankara

ABD Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte AB ülkelerindeki nüfuzunu artırmaya çalışırken, AB’nin lokomotifi Almanya ise çıkış yolu arıyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün başkent Beijing’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda Çin’e resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Xi görüşmede “ÇKP 20. Ulusal Kongresi’nin ardından Çin’i ziyaret eden ilk Avrupalı lidersiniz. Bu aynı zamanda ilk Çin ziyaretinizdir. Ziyaretinizle iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın ve güvenin pekiştirileceğine, her alanı kapsayan pragmatik işbirliğinin derinleştirileceğine ve daha sonraki aşamada ikili ilişkilerin gelişmesine iyi bir plan hazırlanacağına inanıyorum” dedi. Bu yılın Çin ile Almanya arasında diplomatik ilişkinin 50. yıldönümü olduğunu vurgulayan Xi, “50 yıllık geçmiş, karşılıklı saygı, farklılıkları bir kenara bırakıp ortak noktalar arayışında bulunma, iletişimle birbirinin deneyimlerinden yararlanma ve işbirliğine dayalı ortak kazanç gibi ilkelere bağlı kalınması durumunda, ikili ilişkinin yanlış yola girmeyeceğini ve istikrarlı şekilde ilerleyeceğini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası durum karmaşık ve çok değişken

Şu an uluslararası durumun karmaşık ve çok değişken olduğuna işaret eden Xi, Çin ve Almanya’nın büyük etkilere sahip ülkeler olarak, mevcut durumda el ele vererek dünya barışı ve kalkınması için daha fazla katkıda bulunması gerektiğini sözlerine ekledi. Xi açıklamasını şöyle sürdürdü: Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, Çin ile Almanya arasındaki somut işbirliği sürekli derinleşirken, ikili ticaret ölçeği yaklaşık bin kat arttı. İkili işbirliği, iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet etti. İki taraf, ortak çıkarları genişletmeye devam ederek, geleneksel alanlardaki işbirliği potansiyelini geliştirirken, yeni enerji, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda işbirliğini canlandırmalı. Çin, Almanya ve Avrupa ile havacılık işbirliğini derinleştirerek, COVID-19 salgınıyla mücadele hakkında iletişim ve işbirliğini yürütmeye, yeşil gelişme ve ekolojik çevre koruma gibi konulardaki iletişimi güçlendirmeye, kültürel ve beşeri iletişimi hızlandırmaya hazır. İki ülkenin halklarının ikili işbirliğinin sonuçlarından daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere Almanya’nın Çin”le beraber korumacılığı boykot etmesini diliyoruz.”

Çin-Avrupa ilişkisi küresel yapının istikrarı ve Avrasya kıtasının refahıyla ilişkili

Çin-Avrupa ilişkisinin küresel yapının istikrarı ve Avrasya kıtasının refahıyla ilişkili olduğuna işaret eden Xi, Çin’in Almanya ve Avrupa ile uluslararası işlerdeki eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirerek, iklim değişikliğinin göğüslenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve tahıl güvenliğinin artırılması gibi küresel sorunlarda beraber çözüm arayışında bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Scholz: Avrupa kıtası benzeri görülmemiş sınamalarla karşı karşıya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmede “Almanya-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yılında Çin’i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda uluslararası durum ciddi ve karmaşık bir haldeyken Avrupa kıtası eşi görülmemiş yeni sınamalarla karşı karşıya kalıyor. Çin iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliği koruma, COVID-19 salgını ve tahıl krizi gibi küresel sorunlarda önemli rol oynamakta” ifadelerini kullandı. Scholz sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya bölge ve dünyanın barış ve güvenliğini daha iyi korumak amacıyla Çin’le temas ve eşgüdümü sürdürmek istiyor. Çin, Almanya ve Avrupa’nın önemli bir ticaret ortağı. Almanya ticaretin serbestleşmesine, ekonominin küreselleşmesine kararlılıkla destek veriyor. Ayrışmaya karşı çıkan Almanya Çin’le ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeye, iki ülkenin işletmelerinin karşı tarafa gidip yatırım yapmasını teşvik etmeye hazır. Almanya ayrıca Çin’le iki tarafın farklı tutum sergilediği konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmaya, karşılıklı anlayış ve güveni pekiştirmeye, ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlam bir şekilde gelişmesi için çaba harcamaya hazır. Dünya çok kutuplu bir dünyaya ihtiyaç duymakta ve yeni yükselen ülkelerin rolleri ve etkilerine önem verilmeli. Almanya blok zıtlaşmasına karşı çıkıyor ve siyasetçiler bunun için üzerine düşen sorumlulukları üstlenmelidir. Almanya, Avrupa-Çin ilişkilerinin gelişmesinde de üzerine düşen rolü oynamaya hazır.”

İki lider ayrıca Ukrayna krizi üzerinde de görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Xi Jinping Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda yer alan Altın Salon’da Scholz onuruna yemek verdi.