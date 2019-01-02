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ABD'yi açıkça 'düşman' olarak nitelendirdi! Ruhani'den çok sert sözler!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında olduğunu belirterek, "Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür." ifadesini kullandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 01:04
ABD'yi açıkça 'düşman' olarak nitelendirdi! Ruhani'den çok sert sözler!

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'yi kabul eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin meselesi ve ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ABD ve İsrail komplolarına karşı başarının mümkün olduğunu, İran'ın geçen 40 yılda direniş ve mücadele ile bunu gösterdiğini savunarak, "ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür." ifadelerini kullandı.

'Filistin cihada devam etmeli'

Tüm Müslümanların, Filistin halkının hakkına ulaşması, sığınmacıların evlerine dönmesi ve Kudüs’ün bağımsız Filistin devletinin daimi başkenti olması için yardım etmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Filistin halkının cihadı, siyonist rejime boyun eğdirene kadar devam etmelidir. Siyonist rejim Beyaz Saray’daki yeni yöneticilerin desteğiyle tüm bölgeyi sultası altına alma planı uyguluyor. Filistin bu genel programın sadece bir bölümüdür." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Filistin halkını teslim almayı başarması durumunda bununla yetinmeyeceğini ifade eden Ruhani, "İsrail, Madrid ve Oslo anlaşmalarına rağmen Filistin halkının hukukunu kabul etmedi, o yüzden Filistin halkının gasbedilmiş hakkını elde etmek için siyonist rejime karşı direniş ve mücadeleden başka yolu yok." dedi.

Nahele, İran temasları kapsamında İran dini lideri Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi SekreteriAli Şemhani ve ülkenin diğer yetkilileriyle bir araya gelmişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 01:04
  1. Cevad Zarif
  2. Ali Hamaney
  3. Ali Şemhani
  4. Hasan Ruhani

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